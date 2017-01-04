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Закон о Высшем совете правосудия опубликован в газете "Голос України"

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Закон о Высшем совете правосудия опубликован в среду в официальном органе Верховной Рады газете "Голос України"

Закон вступит в силу 5 января, за исключением ряда пунктов, вступающих в силу позднее.

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