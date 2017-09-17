150 активистов собралось под зданием Одесского горсовета, требуя встречи с мэром после гибели детей в детском лагере "Виктория", между ними и правоохранителями произошло несколько потасовок

Около 150 активистов ряда проукраинских организаций собрались под здание Одесского горсовета в субботу, требуя встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Свои требования они мотивируют трагедией в детском лагере "Виктория", в котором во время пожара погибли двое детей, и еще одна девочка считается пропавшей.

Активисты начали собираться под горсоветом около 18.00, но около двух часов чиновники мэрии игнорировали их. За два часа между активистами и охраняющими Одесский горсовет правоохранителями произошло несколько потасовок, в т.ч. одна сильная, во время которой был применен слезоточивый газ.

После этого между вице-мэром Одессы Андреем Котляром и начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрием Головиным с одной стороны и активистами с другой начались переговоры, в которых снова были озвучены требования активистов увидеть Г.Труханова.

В настоящее время, однако, не известно, появится ли мэр. Полиция официально также ситуацию не комментирует.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23.30 пятницы. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку ищут как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы.

Около 17.00 полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека. Но принадлежат ли они третьей девочке, пока не известно.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба Одесского горсовета сообщила, что директор лагеря и его зам, который отвечал за пожарную безопасность, отстранены от исполнения обязанностей. Вместе с ними под аналогичную санкцию попал глава Киевской районной администрации Владимир Сушков. Кроме того, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Глава Одесской ОГА в связи с трагедией объявил 16 и 17 сентября днем траура в Одесской области.

Лагерь "Виктория" – муниципальный детский лагерь, в котором ежегодно за счет средств городского бюджета Одессы отдыхают около 5 тыс. детей, в т.ч. дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети других льготных категорий, победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований, дети участников АТО и дети-переселенцы.

В мае т.г. президент Украины Петр Порошенко встречался в лагере с детьми.