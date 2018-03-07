Ан-26 в Сирии был сбит из пулемета – СМИ

Члены группировки Джейш аль-Ислам пообещали, что будут продолжать совершать атаки на базу Хмеймим в ответ на бомбежки российской авиации в Восточной Гуте.

Сирийская оппозиционная группировка Джейш аль-Ислам (Армия Ислама – ред.) взяла на себя отвественность за уничтожение российского военного-транспортного самолета Ан-26, который разбился накануне на подлете к авиабазе Хмеймим.

Об этом сообщает ливанское издание AdDiyar со ссылкой на заявление группировки.

По информации оппозиционеров, самолет был сбит в ответ за бомбардировки Восточной Гуты. Они якобы отправили к Хмеймиму пять человек, которые расстреляли снижающийся самолет из тяжелого пулемета.

"Вы могли подумать, что на вашей базе вы в безопасности, но мы не оставим ее в покое. Мы будем нападать на нее, каждый раз по-новому. Вы заплатите за то, что сделали в Восточной Гуте", – говорится в заявлении Джейш аль-Ислам.

Напомним, в результате крушения Ан-26 в Сирии погибли 39 российских военных. Позже оказалось, что на борту были генерал-майор и 26 офицеров.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.