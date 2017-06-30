881 населенный пункт обесточен из-за непогоды в Украине, есть жертвы

Из-за непогоды (дождь и порывы ветра) 29-30 июня 881 населенный пункт в 10 областях остался без света.

Так, в Волынской области обесточены 236 населенных пунктов, в Хмельницкой - 262, во Львовской - 135, в Черновицкой - 76, в Тернопольской - 69, в Винницкой - 37, в Житомирской - 28, в Ровенской - 22, в Киевской - 15 и в Луганской - один, сообщается на сайте ГосЧС.

Во Львове и Волынской области от ударов молнии погибли четыре человека, еще два пострадали.

Стихия повалила 216 деревьев, повредила кровли 75 жилых домов и 50 объектов социально-бытовой сферы.