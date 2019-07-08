Вторник, 9 июля, будет прохладным. А с середины недели украинцам придется вспомнить о свитерах и пиджаках, а ночью - даже о пуховиках.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, завтра больше всего вероятность дождей - на севере, западе, местами в Одесской области. На остальной территории еще задержится солнечная погода.

Температура воздуха на протяжении дня будет колебаться от 19 до 24 градусов. На западе местами +18+20. Более комфортной температура будет на юге и юго-востоке - от 25 до 28 градусов.

В Киеве в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10+13, днем около 20 градусов.

"В середине недели уже вспомним о пиджаках, свитерах, а голые колени спрячутся под джинсами и штанами. Ночью возможны даже легкие пуховики, потому что дунет почти осенью - 8-13 градусов", - уточнила синоптик, сообщает Lenta.UA.