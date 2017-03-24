Адвокат Кречетникова открестилась от убийцы Вороненкова

Адвокат Елена Кречетникова опровергла сообщение о том, что она является правозащитником убитого киллера Павла Паршова.

Дело в том, что ранее ряд украинских СМИ сообщили о том, что Кречетникова якобы заявила, что "власти назвали не то имя киллера беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По ее словам, убийца не мог быть Павлом Паршовым, потому что настоящий Паршов "жив и пребывает в шоке от происходящего".

Правозащитница заявила, что журналисты вырвали ее комментарий в Facebook из контекста. "Я писала не о Паршове, а о своем клиенте Андрее, который тоже находится в розыске. Он позвонил мне и сообщил, что его в соцсетях атакуют с вопросами журналисты. Информацию перековеркали. К Паршову я не имею никакого отношения", - сообщила Кречетникова.

Как сообщал MIGnews.com.ua, убийца Вороненкова скончался в больнице 23 марта из-за полученных смертельных ранений, которые он получил во время убийства. Правоохранители обнаружили при нем все документы, в том числе и удостоверение участника АТО, по которым и провели расследование.

Накануне глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что идет проверка, настоящие ли эти документы. "Вообще-то я редко встречал киллера, который при себе имел служебное удостоверение. А этот взял. Поэтому я и говорю о вероятности новой "визитки Яроша", - сказал Луценко.