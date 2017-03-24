Адвокат: Паршов жив и пребывает в шоке от происходящего

В пятницу утром, 24 марта, в МВД заявили, что уже знают имя убийцы экс- депутата Госдумы Дениса Вороненкова и всю его биографию. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что киллером оказался гражданин Украины, уроженец города Севастополь, агент российских спецслужб Павел Паршов.

Однако адвокат Елена Кречетникова сообщила, что власти назвали не то имя, передает Страна.

По словам адвоката, убийца не мог быть Павлом Паршовым, потому что настоящий Паршов "жив и пребывает в шоке от происходящего".

"Про завербованного не знаю. Про киллера тоже ничего не знаю. А тот, кто был объявлен в розыск по Днепру в 2012 по 205, 209 (статьям - ред.), позвонил вчера и сказал, что его почему-то через "ВКонтакте" атакует штук восемь журналистов. В том числе из России. Что происходит, он не понимает. Пока он ехал, я выяснила в наших СМИ, что он киллер, и что он уже умер. Когда приехал, удивился", - написала Кречетникова в Facebook.

По ее словам, настоящий Паршов после уже удалил аккаунт в соцсети Вконтакте.

Как сообщал MIGnews.com.ua, убийца Вороненкова скончался в больнице 23 марта из-за полученных смертельных ранений, которые он получил во время убийства. Правоохранители обнаружили при нем все документы, в том числе и удостоверение участника АТО, по которым и провели расследование.

Накануне глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что идет проверка, настоящие ли эти документы. "Вообще-то я редко встречал киллера, который при себе имел служебное удостоверение. А этот взял. Поэтому я и говорю о вероятности новой "визитки Яроша", - сказал Луценко.