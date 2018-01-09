Адвокаты заявили о существенных нестыковках между их информацией и версией следствия по делу Ноздровской

Информация, которую имеют адвокаты стороны потерпевших по делу Ирины Ноздровской, имеет существенные расхождения с официальной версией следствия. Об этом во время брифинга заявил адвокат Александр Панченко, передает УНН.

"У нас нет каких-либо доказательств, но у нас есть определенная информация, которая имеет существенные нестыковки с официальной версией следствия", - заявил Панченко, при этом отказался назвать эту информацию, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38- летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской.