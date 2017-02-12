Аэропорт Гамбурга вновь открыли

Аэропорт германского города Гамбург возобновил работу после произошедшего ранее в воскресенье инцидента, в результате которого несколько десятков человек обратились с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и раздражение глаз.

По сообщению германской радиостанции НДР, аэропорт открыт после завершения работы спасателей и обследования помещений.

Ранее сообщалось, что из аэропорта была проведена эвакуация. Согласно первоначальной информации, пострадали не менее 50 человек. Они госпитализированы.

Из-за инцидента были приостановлены прием и отправка рейсов.

Не исключено, что причиной чрезвычайной ситуации стало распространение раздражающего газа через систему вентиляции аэропорта.