Аэропорт Лондон-Сити закрыли из-за бомбы времен Второй мировой

Бомбу обнаружили при проведении работ в реке Темза у единственной взлетно- посадочной полосы аэропорта

В Великобритании аэропорт Лондон-Сити закрыли из-за обнаруженной неподалеку бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в лондонской полиции, передает The Independent.

"Бомбу обнаружили при проведении работ в реке Темза у единственной взлетно- посадочной полосы аэропорта", - говорится в сообщении.

Специалисты полиции и британского Королевского флота начали работы по разминированию, установив 214-метровую зону безопасности вокруг места находки.

Отмечается, что рейсы в аэропорту Лондон-Сити отменены на неопределенный срок.

Напомним, в Италии в результате взрыва самодельной бомбы в мусорном баке в городе Турин ранения получили четыре человека. Взрывное устройство было спрятано в бумажном пакете, который неизвестные положили в мусорный бак в пригороде Фальчера на севере Турина.