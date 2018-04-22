Афганистан: количество погибших от взрыва увеличилось, ИГ взяло на себя ответственность

Ответственность за взрыв в Кабуле возле центра регистрации избирателей, который произошел в воскресенье утром, взяло на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство", передает ТАСС.

При этом, количество жертв продолжает расти. В настоящее время известно о 31 погибшем в результате взрыва. Об этом сообщает телеканал "Толо ньюс" в своемTwitter со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана Вахида Мажруха.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. Регистрация избирателей началась 14 апреля.

Как сообщалось, в результате подрыва, совершенного террористом-смертником в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али- Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек. Перед этим, еще один взрыв, от которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.

Вследствие взрыва, в столице Афганистана Кабуле, который произошел 2 марта, один человек погиб и 14 получили ранения разной степени тяжести.