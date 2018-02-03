Активисты заблокировали два пункта пропуска на украинско-польской границе

Во Львовской области протестующие заблокировали подъезды к пунктам пропуска Шегини и Рава-Русская, что на границе с Польшей.

- Перед пунктами пропуска Шегини - Медыка и Рава-Русская-Гребенне продолжаются протестные акции граждан. Движение транспортных средств временно замедлено, периодически осуществляется их пропуск в обоих направлениях, - сообщили в ГФС.

По информации, протестующие недовольны изменениями в налогообложении таможенным платежам товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.

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Ось такими є вимоги протестувальників, що перекрили рух на українсько- польському кордоні pic.twitter.com/Ei9WMkA1PQ

- Радіо Свобода (@radiosvoboda) 3 февраля 2018 г.

Руководство Львовской таможни ГФС просит граждан, которые планируют путешествия за границу, учесть эту информацию и выбирать для перемещения другие пункты пропуска в частности: Краковец-Корчова, Грушев-Будомеж, Угрыни-Долгобычев, Смольница-Кросценко.

Напомним, согласно изменениям в налоговом кодексе, без пошлин в Украину можно ввозить товары на сумму до EUR500 евро (в аэропортах - до EUR1000) и весом до 50 кг. Такие правила будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает не чаще одного раза в течение 72 часов. Если вы въезжаете чаще, без налогов можно ввезти товары на сумму только до EUR50.