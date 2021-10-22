Алек Болдуїн під час зйомок фільму застрелив українку-оператора і важко поранив режисера

63-річний актор Алек Болдуїн під час зйомок однієї зі сцени фільму Rust, в якій виконує головну роль і є його режисером, випадково застрелив оператора - українку Галину Хатчинс і важко поранив режисера Джоела Соуса з реквізитної зброї. Останнього було госпіталізовано з пораненнями, а дівчина померла від отриманих травм. Нещасний випадок стався біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико), передає Deadline.

У коментарі The Hollywood Reporter представник компанії, що займається виробництвом фільмів, заявив, що інцидент трапився під час зйомок сцени, де Болдуін стріляв холостими патронами зі зброї, що застосовується як реквізит. Зйомки картини припинені на невизначений термін.

42-річна оператор Галина Хатчинс отримала поранення, після чого її на гелікоптері доставили в лікарню, де вона померла. 48-річний Джоуел Соус був госпіталізований у важкому стані на автомобілі та зараз знаходиться у критичному стані.

Звинувачень поліція поки не висувала, і заарештованих немає. Сам 63-річний Алек Болдуїн не коментує те, що трапилося. Очевидці стверджують, що бачили актора біля офісу шерифа Санта-Фе у стані шоку і "в сльозах".

Покійна Галина Хатчинс була родом з України, Києва. Вона народилася в сім'ї військового, коли він служив за Полярним колом. Освіту дівчина отримала за фахом "міжнародна журналістика" в Київському національному університеті. Незабаром вона переїхала до Великої Британії, а потім в США, де проживала в Каліфорнії і отримала ступінь магістра кінематографії в Каліфорнійському університеті.

Tochka.net

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