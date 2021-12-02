Алек Болдуїн про смерть Гатчінс: Я не натискав на спусковий гачок

Актор Алек Болдуїн стверджує, що не натискав на спусковий гачок під час інциденту, що призвів до загибелі операторки Галини Гатчінс.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Болдуїн розповів у інтерв'ю телеканалу АВС.

"Я б ніколи не навів зброю на будь-кого й не натиснув на спусковий гачок, ніколи", - сказав Болдуїн.

За його словами, він не знає, яким чином бойовий боєприпас потрапив на знімальний майданчик. "Хтось поклав бойовий набій у зброю. Патрон, який взагалі не мав би бути на території", - наголосив актор.

Він додав, що усі присутні на знімальному майданчику дуже добре ставилися до загиблої. "Вона подобалася усім, хто працював із нею, усі нею захоплювалися. Навіть зараз мені складно повірити, що її більше немає. Мені це здається не реальним", - зазначив Болдуїн.

Як повідомлялося, 21 жовтня під час зйомок художнього фільму "Раст" у штаті Нью-Мексико американський актор і продюсер Алек Болдуїн випадково застрелив оператора - 42-річну громадянку України Галину Гатчінс (Андросович). Крім того, поранення дістав 48-річний режисер Джоел Соуза. Болдуїн вистрілив з реквізитної зброї, яка мала бути заряджена холостим патроном.

Сам актор під присягою заявив, що був переконаний у безпечності зброї, яку йому вручили. У ході слідства виявлено, що помічник режисера, передаючи зброю Болдуїну, вигукнув: "Зброя - холодна".

Жодних офіційних звинувачень Болдуїну висунуто не було. Слідство триває.



