Американская певица Ариана Гранде прокомментировала теракт на ее концерте

Американская певица Ариана Гранде прокомментировала трагедию в своем Twitter после ужасного теракта на стадионе в Манчестере, который случился во время ее концерта. Об этом сообщают Українські Новини.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. - Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

Певица пишет: "Я разбита. Мне искренне очень и очень жаль. У меня нет слов".

Как сообщали Українські Новини, во время концерта на стадионе Манчестера произошел взрыв, в консульстве проверяют нет ли среди пострадавших украинцев.