Анна Семенович попала в базу Миротворца после выступления в оккупированном Донецке

Известная российская певица Анна Семенович попала в базу сайта "Миротворец".

Карточка с именем исполнительницы появилась на сайте из-за ее участия в пропагандистских мероприятиях России на территории Украины, в частности, выступлении на концерте в оккупированном Донецке.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что экс-солистку группы "Блестящие" выступала на концерте вместе с Денисом Майдановым, который значится в Миротворце еще с 2017 года за "участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на территории аннексированного Крыма".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, народного депутата от Оппозиционного блока и одного из главных финансовых спонсоров УПЦ МП Вадима Новинского внесли в базу Миротворца.