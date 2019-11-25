Антон Геращенко 13 разів міняв інформацію про ДТП з Кулебою

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 13 разів міняв інформацію про ДТП з Уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою.

Про це повідомляють “Букви” з посиланням на сторінку Геращенка в соцмережі Facebook.

Раніше повідомлялося, що Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба зі своїми дітьми потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Варто відзначити, що Геращенко в своєму пості зробив винуватим в ДТП водія мікроавтобуса Volkswagen, який на перехресті автодороги допустив зіткнення з автомобілем Toyota під керуванням Миколи Кулеби. Українців обурила така явна спроба Геращенка зробити винуватцем ДТП не Кулебу.

Після критики сам Геращенко відкоригував свій текст і написав, що водій мікроавтобуса зіткнувся з автомобілем “Тойота”. Але на цьому Геращенко не зупинився і міняв текст свого повідомлення 11 разів.

“На жаль, 24 листопада о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під управлінням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого Президента України з прав дитини, який з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора”, – опублікував Геращенко остаточну версію події.