Аваков: Для подолання наслідків паводків на заході України доправлено додаткові сили та авіацію МВС

Інтенсивні опади призвели до масштабних паводків в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Закарпатській областях, унаслідок чого підтоплено понад 200 населених пунктів. Для подолання наслідків паводків доправлено додаткові сили та авіацію МВС, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Сьогодні з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем здійснили обліт найбільш постраждалих від негоди районів західних областей, поспілкувалися з місцевими жителями і провели засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Намагаємося оцінити масштаб збитків від негоди і критичні напрямки, де треба негайно реагувати. Втім, наш пріоритет - збереження життя і здоров'я людей, евакуація хворих, розміщення тих, хто втратив житло", - цитує Авакова прес- служба МВС у середу.

За його словами, зруйновано понад 50 мостів і мостових переходів, обірваний зв'язок з багатьма населеними пунктами. Загалом обсяг збитків від стихійного лиха оцінюється вище, ніж у 2008 році.

Аваков додав, що сьогодні на допомогу підрозділам МВС прибули 150 бійців гірничо-патрульної роти Нацгвардії.

"Ці люди навчені виконувати важку роботу в таких екстремальних умовах. До того ж, прибули ще два вертольоти Нацгвардії, два вертольоти ДСНС, один із яких - з медичним модулем. Вони доставляють людям продукти і воду", - сказав він.

Шмигаль висловив подяку рятувальникам, поліцейським і гвардійцям, які другу добу ліквідовують наслідки стихії.

"Всього з наслідками негоди борються понад 1500 людей особового складу МВС. У цілодобовому режимі працюють обласні оперативні штаби", - зазначив він.

Шмигаль також повідомив, що за підсумками засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС було прийнято протокольне рішення з комплексу невідкладних заходів щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації.

"Серед цих заходів, зокрема, передбачається: постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону з метою своєчасного вжиття заходів, організація всебічного життєзабезпечення постраждалого і евакуйованого населення, нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, для недопущення спалахів інфекційних захворювань через забруднення криниць. Окрім того, до 1 липня 2020 року має бути організовано обстеження зруйнованих і пошкоджених будівель і дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів завданих збитків та визначення обсягів коштів, необхідних для їх відновлення; постраждале населення має отримати фінансову допомогу від держави", - зазначив він.