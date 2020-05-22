Аварія літака у Пакистані: на борту було 107 осіб, кілька людей вижили - ЗМІ

В результаті авіакатастрофи пасажирського літака Pakistan International Airlines, що розбився сьогодні біля аеропорту у Карачі, щонайменше двоє із 107 осіб, що перебували на борту - вижили.

Про це повідомляє АР.

"... Двоє представників цивільної авіації сказали, що щонайменше двоє людей вижили в аварії", - йдеться у повідомленні.

Місцеві телеканали передають про трьох осіб, які могли вижити унаслідок авіатрощі. Зокрема були показані кадри з людиною на ношах, яка пережила авіакатастрофу.

Літак, який летів зі східного міста Лахор, перевозив 99 пасажирів та вісім членів екіпажу, заявив Абдул Саттар Кохар, прессекретар пакистанської служби цивільної авіації.

Ймовірною причиною аварії називають несправність двигуна під час посадки. Очевидці розповіли, що літак кілька разів намагався приземлитися перед тим, як врізався у житловий район поблизу міжнародного аеропорту.

За словами мера міста Васима Ахтара, щонайменше п'ять-шість будинків були зруйновані внаслідок аварії літака.

Місце інциденту оточила поліція та військові.

Як повідомляється, Пакистан відновив внутрішні рейси на початку цього тижня.

