Аварія мікроавтобуса в Польщі: загинув один українець, п'ятеро - госпіталізовані

Один українець загинув і п'ятеро були госпіталізовані в результаті аварії мікроавтобуса в Польщі, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу", - написав Ніколенко в Twitter у понеділок.

Як повідомляють польські ЗМІ, ДТП сталася в неділю після 23.00 на Підкарпатській ділянці автостради А4, недалеко від центру обслуговування пасажирів у Кашице.

За попередньою інформацією, автобус врізався в огорожу в кінці з'їзду в Кашице, а потім перекинувся в канаву.

Польські ЗМІ зазначають, що вночі на дорогах воєводства були складні умови через погоду.

Портал wydarzenia.interia.pl повідомляє з посиланням на агентство PFP, що ДТП сталася в неділю після 23:00 на Підкарпатській ділянці автостради А4, неподалік центру обслуговування пасажирів у Кашице. Загалом на автомобілі їхало 10 людей, усі українці.

"Автобусом їхали 10 людей, зокрема двоє водіїв. Усі вони громадяни України. Одна людина загинула на місці, четверо поранених доправили до лікарень. П'ять мандрівників наразі не потребують госпіталізації", - сказав прес- секретар пожежників Підкарпаття Марчін Бетлея (Marcin Betleja).

Черговий пункт дорожньої інформації GDDKiA повідомив, що автобус врізався в огорожу, а потім перекинувся в канаву.