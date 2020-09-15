Аварія на газопроводі в Чабанах не вплине на транзит газу в ЄС

Розгерметизація газопроводу в населеному пункті Чабани під Києвом не вплине на транзит газу в країни Європейського союзу. Постачання газу для споживачів організовано через інші газопроводи.

Про це повідомили в прес-службі Оператора ГТС України.

Ліквідація наслідків аварії на газопроводі займе 2-3 дні. Роботи з ліквідації почнуться після завершення слідчо-оперативних дій, які зараз проводять правоохоронці.

У прес-службі "Нафтогазу" сказали РБК-Україна, що інформації по причинах прориву газопроводу поки немає.

"Як тільки диспетчери отримали сигнал про падіння тиску, ділянка газопроводу, на якому сталася аварія, була відключена і локалізовано витік. Було оперативно організовано відповідні перемикання на інші газопроводи, тому транспортування газу споживачам не припинялося", - повідомив Оператор ГТС.

Про завершення ліквідації аварії буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня в Чабанах сталася розгерметизація ділянки газопроводу, через який газ поставляється в Європу. В 1:10 подача газу до газопроводу була перекрита.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті аварії газопроводу в Чабанах ніхто не постраждав.