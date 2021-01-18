Аварія суховантажу: Туреччина залучила гелікоптери до пошуку українських моряків

Туреччина залучила до пошуку українських моряків гелікоптери на місці аварії суховантажу Arvin в Чорному морі.

Про це повідомив віце-губернатор провінції Айдин Абдулла Акдаш під час зустрічі з послом України в Туреччині Андрієм Сибігою, пише Укрінформ.

За його словами, пошуково-рятувальна операція повинна була відновитися о 7:00 ранку 18 січня.

"Залучені два вертольоти - один зі складу Берегової охорони, один - ВМС Туреччини", - додав Акдаш.

17 січня в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії суховантаж. Судно розбилося і затонуло через несприятливі погодні умови в місці, де стояло на якорі. МЗС України повідомило, що на судні перебували 10 українців.

Пізніше стало відомо, що із затонулого судна врятували п'ятьох українців та одного іноземця. Пошуки ще п'ятьох моряків тривають.

Також з'явилася інформація, що суховантаж може бути російським. Інтерфакс з посиланням на Росморречфлот писав, що власник затонулого біля берегів Туреччини судна - українська компанія Arvin Shipping LTD.