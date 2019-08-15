Аварийная посадка самолета "Москва-Симферополь": в больнице 10 человек

Десять человек госпитализированы после аварийной посадки в российском Подмосковье самолета А321, который совершал рейс "Москва-Симферополь". Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Говорит Москва".

Среди них трое детей, сообщили в пресс-службе москвоского главка МЧС РФ.

Пострадавшие доставляются в Раменскую больницу, у них ушибы и ссадины.

По последним данным, самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" при взлёте столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле на отдалении более километра от ВВП, сообщает Росавиация.

На борту находились 226 человек, в том числе шесть детей. Все пассажиры были эвакуированы.

В аэропорту Жуковский (Москва), откуда вылетел самолет, рассказали, что пассажиров доставляют в аэропорт, пишет E1.RU.

"По нашей информации, пилот действовал в высшей степени профессионально. Погибших нет, возможно, есть пострадавшие, но речь в любом случае не идет о каких-то серьезных травмах. Сейчас все пассажиры эвакуированы, за ними уже выехали автобусы из аэропорта. В аэропорту готовится зона, где мы сможем временно разместить людей", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.