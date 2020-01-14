Аварию у ТРЦ в Киеве ликвидируют через сутки

Коммунальщики ликвидируют повреждения возле торгового центра Оcean Plaza в Киеве в течение суток, сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго во вторник, 14 января.

В компании напомнили, что повреждение произошло вчера в 20:19 из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Отмечается, что сразу же после обнаружения повреждения аварийные бригады Киевтеплоэнерго начали откачку воды, а диспетчерские службы - переподключение клиентов на питание от другого теплоисточника. Таким образом, до 7:00 14 января теплоснабжения клиентов в зоне поврежденного трубопровода было восстановлено.

Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады Киевтеплоэнерго и задействована спецтехника. В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части.

В Киевтеплоэнерго отметили, что сварочные работы будут завершены сегодня в полночь, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части.

Также в коммунальном предприятии добавили, что ТРЦ Ocean Plaza был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей.

На время ремонта движение на данном участке дороги перекрыто. В связи с этим изменены маршруты троллейбусов NN 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов NN 20, 20-К, 27, 51, 52.

Как сообщает ГСЧС, вода в ТРЦ сошла самотеком, его работу временно приостановлено.