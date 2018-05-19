Авиакатастрофа с сотней погибших на Кубе: появились новые данные о причинах трагедии

На борту самолета Boeing 737, который разбился вскоре после взлета из аэропорта Гаваны (Куба), находились 110 человек.

Об этом сообщила мексиканская компания Global Air, у которой Cubana de Aviacion арендовала самолет. На борту находились 110 человек - 104 пассажира и шесть членов экипажа.

Вскоре после происшествия стало известно, что четверо людей остались живы. Трое женщин были доставлены в реанимационные отделения больниц. У пострадавших множественные переломы, гематомы и ожоги. Мужчина скончался по дороге в клинику.

По данным министерства транспорта Мексики, самолету было 39 лет, но он имел разрешения на работу.

По данным Telegram-канала Караульный, следствие рассматривает сразу несколько причин крушения самолета.

"Внезапный сильнейший боковик (боковой ветер), который пилоты не успели парировать и "хапнули" плоскостью о землю. Боковики бывают почти при каждом вашем (ага, именно вашем, читатель) взлете-посадке, но здесь мог быть очень сильный + пилоты прозевали.