Авто игрока "Динамо" Гармаша обстреляли: полиции стали известны детали

Автомобиль полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша был обстрелян в Киеве.

Происшествие случилось в подземном паркинге на Днепровской набережной. Пострадавших нет.

Как рассказал полиции охранник паркинга, двое неизвестных из автомата обстреляли внедорожник футболиста и скрылись на автомобиле.

Правоохранители изъяли гильзы и направили на экспертизу.

Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство).

Отметим, что вчера у жены капитана "Шахтера" Дарио Срны в Киеве угнали автомобиль. Ранее УНИАН сообщал об ограблении дома Олега Гусева.