Автобус с российскими рабочими упал в Керченский пролив, 14 человек погибло

В Краснодарском крае автобус рухнул в море, погибли не менее 14 человек.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

"При падении автобуса в воду в районе поселка Волна погибло 14 человек", - отмечается в сообщении.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отметили в МЧС.

Автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих.

Спасти удалось 24 человека. По данным источника, автобус упал с четырехметровой высоты. Основная версия происшествия - нарушение правил дорожного движения.