Автобус с журналистами повредил самолет Трюдо в аэропорту Канады

В аэропорту канадской Виктории автобус с журналистами повредил самолет Либеральной партии Канады, на котором передвигается премьер-министр страны Джастин Трюдо во время избирательной кампании.

Как сообщает CBC News, Трюдо вместе с журналистами прилетел в столицу провинции Британская Колумбия для проведения агитации.

Автобус для представителей СМИ, который должен был увезти их к терминалу, во время отъезда с аэродрома задел крыло самолета. Из-за этого на крыле образовалась заметная царапина.

Фото: CBC News

В результате инцидента никто не пострадал.

В штабе Трюдо сообщили, что изменений в планах премьер-министра не предвидится, однако профессиональная оценка повреждений обязательно будет проведена.

Накануне Трюдо объявил о роспуске парламента Канады и начале избирательной кампании.

Выборы в Канаде назначены на 21 октября.