Автобус с журналистами повредил самолет Трюдо в аэропорту Канады

В аэропорту канадской Виктории автобус с журналистами повредил самолет Либеральной партии Канады, на котором передвигается премьер-министр страны Джастин Трюдо во время избирательной кампании.
Как сообщает CBC News, Трюдо вместе с журналистами прилетел в столицу провинции Британская Колумбия для проведения агитации.
Автобус для представителей СМИ, который должен был увезти их к терминалу, во время отъезда с аэродрома задел крыло самолета. Из-за этого на крыле образовалась заметная царапина.
Фото: CBC News
В результате инцидента никто не пострадал.
В штабе Трюдо сообщили, что изменений в планах премьер-министра не предвидится, однако профессиональная оценка повреждений обязательно будет проведена.
Накануне Трюдо объявил о роспуске парламента Канады и начале избирательной кампании.
Выборы в Канаде назначены на 21 октября.