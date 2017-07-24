Автоматная стрельба в Днепре: количество погибших возросло до 2 человек

Двое погибших, четверо в больнице, из прохожих никто не пострадал. Полиция разыскивает злоумышленников.

Полиция Днепра устанавливает обстоятельства стрельбы на проспекте Гагарина, в результате которой погибло двое человек, еще четверо госпитализированы с ранениями. Никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

"Сегодня, 24 июля, около 20:00 в полицию поступила информация, что по пр. Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днепра, слышны выстрелы и на асфальте лежит недвижимое тело мужчины. Прибыв на место происшествия полицейские выяснили: около 19.50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия нанесли огнестрельные ранения пятерым гражданам, которые находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле", - рассказали в Нацполиции.

Отмечается, что в результате стрельбы на месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм.

На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. В Днепропетровской области введен оперативный план "Сирена". На розыск и задержание злоумышленников задействованы все подразделения правоохранителей.