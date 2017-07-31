Автомобиль врезался в толпу людей в Лос-Анджелесе

В американском городе Лос-Анджелесе микроавтобус врезался в толпу людей, восемь человек получили ранения.

Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press, пишет "Интерфакс".

Агентство, ссылаясь на очевидцев, информирует, что автомобиль внезапно выехал на тротуар и наехал на людей, которые ужинали на открытой площадке у ресторана Fish Spot в пригороде Лос-Анджелеса.

По сообщению полиции, все пострадавшие доставлены в медучреждения, один из них находится в критическом состоянии.

Как отмечается, власти характеризуют инцидент как несчастный случай.