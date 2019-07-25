Азербайджанский истребитель упал в Каспийское море

Самолет Военно-воздушных сил Азербайджана потерпел крушение в ходе учебно- тренировочных полетов.

Об этом говорится на сайте Минобороны страны.

"24 июля около 22.00 часов во время планового учебно-тренировочного полета, проводимого в ночное время, была внезапно прервана связь с истребителем Миг- 29 Военно-воздушных сил Азербайджана, после чего самолет пропал с экранов радаров", - сообщает Минобороны.

По предварительным предположениям, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Проводятся неотложные мероприятия по поиску и спасению пилота.

Комиссия, созданная по поручению Министра обороны, начала расследование причин авиакатастрофы. Читайте также: Президент Болгарии запретил покупку истребителей F-16

Как сообщалось 23 июля, у итальянского побережья вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане РФ, упал в Средиземное море.