Біля Гавайських островів зазнав аварії транспортний "Боїнг-737" - ТБ

Вантажний літак "Боїнг-737" упав у море в районі Гавайських островів (США) поблизу міста Гонолулу, повідомив у четвер телеканал CNBC.

За даними телеканалу, катастрофа літака сталася після того, як у нього виникли неполадки з двигуном.

Точні деталі катастрофи, а також масштаб рятувальної операції на місці подій поки що невідомі, додає CNBC.

За даними Департаменту транспорту штату, інцидент стався близько 1:45 ночі за місцевим часом (близько 14:45 за московським часом), приблизно за 3 кілометри від аеропорту Калаелоа. На борту перебувало двоє людей. Про їх стан на даній момент нічого не відомо.

Берегова охорона США відправила на місце події загін рятувальників, а також катер, вертоліт і літак С-130. Також до місця падіння судна була прибула пожежна служба Гонолулу, повідомляє Прямий канал.