Біля Мелітополя невідомі обстріляли мікроавтобус

Біля Мелітополя (Запорізька область) невідомі обстріляли мікроавтобус Ford. В результаті обстрілу постраждав водій транспорту.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі поліції області.

Подія сталась вчора приблизно о 23:00.

"На трасі невідомі особи з вогнепальної зброї відкрили вогонь по мікроавтобусу Ford", - повідомили у прес-службі.

В результаті стрілянини постраждали водій мікроавтобусу, чоловік 1993 року народження, житель міста Маріуполя.

У поліції повідомили, що вирішується питання правої кваліфікації