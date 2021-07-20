Біля Рівного на "Рівнеазоті" стався вибух (відео)

На хімічному підприємстві "Рівнеазот", що в декількох кілометрах від міста Рівне, відбувся вибух на агрегаті виробництва азотної кислоти. Рівняни вже встигли зафіксувати хмару рудого диму, що рухається у бік міста.

Про аварію повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

За словами губернатора, на ПрАТ "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Під час надзвичайної події ніхто не постраждав. Наразі обставини події з'ясовуються, а екологічна інспекція оцінює можливі загрози.

Також ситуацію прокоментувала пресслужба "Рівнеазоту". У підприємстві зазначають, що унаслідок "розгерметизації трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти", на території заводу стався незначний викид нітрозних газів .

У компанії також додали, що підприємство продовжує роботу в штатному режимі, оскільки надзвичайна ситуація жодним чином не вплинула як на роботу виробничих цехів підприємства, так і на навколишнє середовище.

"На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм", - йдеться у повідомленні.

Натомість, мешканці Рівного продовжують викладати у соцмережі фото та відеозаписи з густою хмарою диму бурого кольору.

Мешканцям радять зачинити вікна та не виходити на вулиці.

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