Бізнес може допомогти відновити костел Святого Миколая - Ткаченко

Представники українського бізнесу пропонують допомогу у відновленні костелу Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі

Представники бізнесу виявили бажання допомогти реставрувати костел, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці. "Пожежа в Костелі Святого Миколая об'єднала українців.

З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу. Наразі завдяки Владиславу Чечоткіну, Олегу Гороховському, Андрію Ставніцеру, Вікторії Михайльо (Альфа-Банк Україна) вже маємо частину суми на протиаварійні роботи", - зазначив міністр.

Він наголосив, що повне відновлення костелу і органа коштуватиме десятки мільйонів гривень Тож усі, хто хоче долучитися до порятунку храму, можуть переказувати кошти на рахунок Національного будинку органної та камерної музики - міністр опублікував реквізити.