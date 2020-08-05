Бейрут проігнорував попередження про російську плавучу "бомбу" - експерт

За роки до вибуху в Бейруті, який стався у вівторок, 4 серпня, експерт з морських перевезень Михайло Войтенко публічно попередив, що в доках міста стоїть російська "плавуча бомба".

Російське вантажне судно Росус зайшло у порт Бейрута у 2013 році з невідомих причин, можливо, через проблеми на морі на шляху з Грузії в Мозамбік.

Влада Бейрута заблокувала його відплиття, і рік потому небезпечний вантаж - 2 750 тонн нітрату амонію - був вивантажений і зберігався у порту, повідомляє сайт морського моніторингу Fleetmon.

Членам екіпажу було заборонено виходити на берег з імміграційних міркувань. Статус корабля і його екіпажу нині невідомий.

Михайло Войтенко, який живе в Таїланді, публічно попередив в липні 2014 року, що судно, яке, за його словами, належало російському оператору, фактично є "плавучою бомбою".

Войтенко сказав, що власники судна залишили корабель та його команду, а ліванська влада не змогла захистити смертоносний вантаж.

- Існує безліч обмежень, положень і правил, яких слід дотримуватися, коли мова йде про зберігання вибухових речовин, таких як амоній, але вони просто зберігали його на складі та забули про це, - розповів він журналістам.

Войтенко сказав, що він не одразу зрозумів, що потужний вибух у Бейруті був пов'язаний з його попередніми попередженнями. Вибух у Бейруті

Внаслідок руйнівного вибуху в Бейруті, який прогримів у порту, загинуло щонайменше 100 осіб і було поранено понад 4 тис. осіб.

Влада заявила, що вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію, які зберігалися на складі. Вибух стався, коли на складі відбувалися зварювальні роботи.

За матеріалами The Daily Beast

