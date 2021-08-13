Беленюк став жертвою расистських нападок в центрі Києва

Олімпійський чемпіон та депутат Верховної Ради Жан Беленюк став жертвою расистського конфлікту, в який його намагалися втягнути невідомі люди у центрі Києва.

Про неприємний інцидент борець греко-римського стилю повідомив у своєму Instagram.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально, але...

1. Мені цікаво, чи українець я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!

2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!

3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!", - написав спортсмен.

30-річний Беленюк вперше в кар'єрі завоював золото Олімпіади на Іграх в Токіо. На Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Жан став срібним призером.

На літній Олімпіаді в Токіо український борець, батько якого родом із Руанди, став володарем єдиної золотої медалі в активі України.

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