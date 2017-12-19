Без света остались почти 150 населенных пунктов Украины

В течение 18-19 декабря в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях Украины.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

В частности, в Киевской области обесточены 79 населенных пунктов, в Черкасской - 36, в Житомирской - 20, в Черниговской - 8, в Сумской - 3 и в Луганской области - 1 населенный пункт.

"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - сообщают в ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром во вторник в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях порывы ветра 15-18 м/с, вьюги, в Черниговской и Киевской областях - сильный снег.

На дорогах Украины, кроме юга и востока, гололедица.

Также 19 декабря ожидается прохождение максимального уровня воды тало- дождевого паводка р.Тиса - г.Чоп Закарпатской области высотой 11,6-12,1 м над нулем гидрологического поста (уровень воды на 8.00 18 декабря составлял 10,7 м) с сохранением воды в заводи.