Бизнес-центр "Парус" в Киеве частично эвакуировали из-за задымления

Сегодня, 6 сентября, произошло задымление в бизнес-центре "Парус". Здание частично эвакуировали.

Задымление, произошло на подземной парковке - в одном из автомобилей, передает "Прямой".

На месте работали несколько пожарных машин и полиция, улицу Мечникова перекрывали. По состоянию на 16:10 пожарные уже покинули место происшествия.

По данным спасателей, инцидент произошел на -4 этаже офисного здания. Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля Honda. Причина возгорания авто выясняется. Пожарные ликвидировали огонь в течение 25 минут.

По материалам ТСН.ua, Новое Время