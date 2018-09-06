Бизнес-центр "Парус" в Киеве частично эвакуировали из-за задымления

06 сентября 2018, 17:35
 ЧП Источник: 4-та Влада

Сегодня, 6 сентября, произошло задымление в бизнес-центре "Парус". Здание частично эвакуировали.

Задымление, произошло на подземной парковке - в одном из автомобилей, передает "Прямой".

На месте работали несколько пожарных машин и полиция, улицу Мечникова перекрывали. По состоянию на 16:10 пожарные уже покинули место происшествия.

По данным спасателей, инцидент произошел на -4 этаже офисного здания. Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля Honda.  Причина возгорания авто выясняется. Пожарные ликвидировали огонь в течение 25 минут.

По материалам ТСН.ua, Новое Время

Источник: 4-та Влада
 
 
 