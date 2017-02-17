Боец АТО застрелился в поезде Мариуполь-Львов

В пятницу, 16 февраля, в районе железнодорожного вокзала Запорожье-І в поезде Мариуполь-Львов застрелился военнослужащий, ехавший из зоны АТО

Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Екатерина Людвик.

Как рассказали в полиции, военнослужащий 1974 года рождения, родом из Полтавской области, выстрелил себе в голову прямо в купе.

Перед этим мужчина совершил телефонный звонок. Его спутники - по предварительным данным, товарищи по службе - вышли из купе, чтобы не мешать ему поговорить по телефону. Через некоторое время они услышали выстрел.

В 21:15 военнослужащего с ранением головы доставили в запорожскую больницу. Врачи пытались спасти мужчину, но в 21:50 он скончался.

В полиции добавили, что пассажиры в поезде не выпивали спиртного и ехали спокойно, без конфликтов и скандалов.

В данный момент полиция устанавливает, кому осуществлялся телефонный звонок, и выясняет причины трагедии.