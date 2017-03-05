Боец ВСУ погиб, 12 – ранены или травмированы в зоне АТО, зафиксировано 110 обстрелов со стороны боевиков, сообщают в штабе АТО

К утру воскресенья боевики осуществили 110 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего один боец ВСУ погиб, 10 – получили ранения, а еще двое – травмы, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"В общем зафиксировано 110 обстрелов. Десять наших военных ранены, двое травмированы, один погиб" – говорится в сводке пресс-центра штаба АТО, опубликованной в воскресенье утром на странице в соцсети Фейсбук.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и минометов различных калибров боевики обстреливали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия и гранатометов - Гнутово, Водяное, и Широкино. Талаковка, Новотроицкое, Марьинка, Водяное и Лебединское обстреливали снайперы. По Водяному и Широкино вели огонь БМП.

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии обстреливали Калиново-Попасную, Новозвановку и Троицкое, а из артиллерии 122 миллиметра и минометов разных калибров - Новоалександровку, Крымское, Орехово, Попасную, Катериновку, Троицкое и Новозвановку. ПТРК неоднократно вели огонь по позициям ВСУ в районе Крымского. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперы - по Станице Луганской (в районе участка разведения сил и средств). По Валуйскому также огонь вел снайпер.

На Донецком направлении танк и минометы различных калибров неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту Бутовка, Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево и Троицкое. Снайпер вел огонь по Зайцево и Опытному.