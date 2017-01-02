Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде

Террористическая группировка Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Багдаде, унесший жизни более 30 человек и ранил 60 человек, сообщает Rudaw.

"ИГИЛ взяла на себя ответственность за три взрыва, в результате которых погибли или получили ранения по меньшей мере 113 мирных жителей в Багдаде", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, теракт произошел в районе Садр-Сити, населенном преимущественно шиитами.

Напомним, террористы взорвали на одной из улиц иракской столицы автомобиль, начиненный взрывчаткой.

