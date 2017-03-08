Боевики обстреляли волонтеров возле Зайцево: ранены два человека

Ранения получили волонтер Юлия Толмачева и ее водитель

Возле Зайцево Донецкой области в результате обстрела снайперами боевиков ранения получили волонтер Юлия Толмачева и ее водитель. По неподтвержденной информации, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-офицер 72 бригады Елена Мокренчук в Facebook.

По сообщению ее источников, экипаж Толмачевой был расстрелян снайперами. "Били из крупного калибра разрывными, она (Толмачева, - ред.) и ее водитель найдены с ранениями, но живые. Сейчас медики проводят водителю операцию и готовят борт в госпиталь", - написала Мокренчук.

"Вроде, один 200-й, остальные ранены", - добавила она.

За минувшие сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения, еще трое - травмированы.