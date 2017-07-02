Боевики за сутки совершили 25 обстрелов позиций сил АТО, в результате которых 2 военнослужащих погибли, трое получили ранения – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 25 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 2 украинских военнослужащих погибли, двое – получили ранения и 1 – боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Подконтрольные России вооруженные банды на востоке Украины продолжают пренебрегать достигнутыми ранее договоренностями по соблюдению перемирия. За прошедшие сутки российско-террористические бандформирования 25 раз открывали огонь по украинским подразделениям. Почти половина этих нарушений характеризуется использованием противником артиллерии и другого запрещенного минскими соглашениями вооружения. Большинство вражеских обстрелов зафиксировано на Донецком направлении и по темное время суток", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики совершили 12 обстрелов позиций ВСУ. Позиции наших бойцов в окрестностях Луганского, Песок и Авдеевки боевики обстреливали из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП, в окрестностях Камянки и Верхнеторецкого – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в районе Камянки зафиксирована активность вражеских снайперов.

На Приморском направлении боевики 8 раз обстреляли позиции сил АТО. Позиции ВСУ в районе Красногоровки боевики обстреливали из танков, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов, в районе Водяного – из минометов, в окрестностях Широкино – из артиллерийских систем калибра 152 мм, гранатометов и пулеметов, в окрестностях Гнутово – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов.

"Луганское направление. Всего четыре раза незаконные вооруженные формирования вчера обстреливали наши подразделения на этой части фронта. Еще ночью пророссийские бандформирования осуществили обстрел невысокой интенсивности из артиллерийских систем калибра 152 мм по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского. Там же вечером боевики открывали огонь из 120-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия бандиты обстреливали наши позиции в районе Станицы Луганской. А вблизи Счастья противник бил из гранатометов различных модификаций", - отмечают в сообщении.