Более 20 часов спасатели укрощают лесной пожар в Херсонской области

В Херсонской области от вчера пылает лес. Пожар состоянию на 12:00 не локазизована. Передает УНН со ссылкой на пресс- службу ГСЧС области.

"По состоянию на 10:00, 8 августа, открытого огня не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления. Пожар состоянию на 12:00 не локализован. К ликвидации пожара привлечены 167 челеловек и 48 единиц техники, из них от ГСЧС - 121 человек личного состава и 30 единиц техники. Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС привлечено 2 самолета АН-32 П, вертолет МИ-8 и Министерства обороны Украины вертолет МИ- 8, которыми осуществлено 21 сброс ", - сообщили в ГСЧС.

На месте пожара координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области во главе с начальником Сергеем Черным.

Как сообщалось ранее, около 14:00, 7 августа, вблизи поселка Костогрызово Алешковского района на территории Костогрызовского лесничества Алешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади до 40 га .