Брат Мустафы Найема опубликовал фото мужчины, который сломал челюсть депутату

Мужчина, который вчера в Киеве избил народного депутата от Блока Петра Порошенко Мустафу Найема, все еще на свободе. Об этом в Facebook написал брат нардепа Маси Найем.

Брат депутата призвал украинцев присылать ему видео с места, где избили Мустафу, а также любую информацию о местонахождении "главного участника драки. Возможно его фамилия Саитов, кличка Мага".

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/1735535089825341

Инцидент с участием депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема в центре Киева произошел вечером 30 апреля. Депутат утверждает, что не уступил дорогу автомобилю, нарушавшему правила дорожного движения, и вызвал полицию.

Друзья водителя избили политика, у него сломана челюсть.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что напавшие на Найема - студенты Киевского национального университета, чеченцы по национальности.

Сегодня начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщал, что среди участников конфликта было двое граждан России и один украинец. Они задержаны в порядке ст. 208 и сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Еще один находится в розыске.

В прокуратуре Киева заявили, что троим задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Мужчине, который непосредственно нанес Найему удар в лицо, объявлено о подозрении заочно. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 296 и ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).