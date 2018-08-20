Британка провела 10 часов в Адриатическом море, выпав с круизного лайнера

Гражданка Великобритании упала за борт круизного лайнера и провела в Адриатическом море 10 часов, прежде чем ее спасла береговая охрана Хорватии.

Об этом сообщает Associated Press.

Женщину отвезли в больницу города Пула, сейчас ее состояние удовлетворительное.

46-летняя британка выпала из круизного судна Norwegian Star, которое направлялось в Венецию, примерно в 95 км от побережья Хорватии.

Хорватский спасательный корабль обнаружил женщину утром, 19 августа, примерно в 1,3 км от места, где она упала.

О происшествии проинформировали посольство Великобритании.

Напомним, в прошлом году уснувшего на батуте жителя Херсонской области отнесло в море и прибило к берегам Крыма. Мужчина провел в открытом море трое суток.