Бутусов: Иностранец, найденный мертвым в Киеве, - волонтер Бари Бонен из Израиля. Он не был инструктором Нацгвардии

Гибель израильтянина Бари Бонена, который помогал украинским военным, выглядит как самоубийство, однако необходима проверка всех свидетельств и улик, написал главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

В Киеве найден мертвым гражданин Израиля, волонтер Бари Бонен, информация столичной полиции о том, что погибший был инструктором Национальной гвардии Украины, ошибочна. Об этом написал в Facebook главный редактор интернет- издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Бари Бонен - гражданин Израиля, который длительное время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций. Первоначальная информация о гибели в Киеве иностранца, инструктора Национальной гвардии оказалась ошибочной", - отметил Бутусов.

Источники "Цензор.НЕТ" сообщают, что в последнее время Бари Бонен вел страницу общественной организации "Грузинский легион". Ее руководитель Мамука Мамулашвили подтвердил, что израильтянин не принимал участие в боевых действиях, но помогал военным. При этом, по его словам, Бонен никогда не проявлял признаков депрессии.

"Рядом с телом Бари полиция обнаружила стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами 9 мм. На данный момент ситуация выглядит как самоубийство. Но безусловно, необходима проверка всех свидетельств и улик", - написал Бутусов.

По слухам, Бонен контактировал с рядом государственных структур Украины, в детали контактов он своих близких не посвящал, добавил журналист.

Утром 10 сентября на странице Бонена в Facebook появилась запись, в которой он сообщил, что у него "разбита душа" и что боль "невозможно терпеть". Также он попросил прощения у всех, кого когда-либо обидел.