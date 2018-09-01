Бюджетников с семьями принудительно "сгоняют" на похороны Захарченко, - СМИ

Сотрудников бюджетной сферы, проживающих на территориии "ДНР", в приказном порядке сгоняют на похороны погибшего главаря террористов Александра Захарченко. Об этом сообщает со ссылкой на сотрудников школ Макеевки и Донецка "Укринформ".

"Пришел приказ, и нас обязывают под роспись обязательно всем быть с семьями на похоронах Захарченко", - сообщили источники.

Похороны Захарченко запланированы на 2 сентября. Прощание состоится в здании Донецкого театра оперы и балета.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в ресторане погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко. Российские СМИ также сообщили, что в результате взрыва погиб и "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Так называемые "правоохранители" самопровозглашенной "ДНР" заявили, что задержали "украинских диверсантов", которые, вероятно, причастны к покушению на Захарченко. Но в СБУ эту информацию не подтвердили.

В ОРДО в убийстве подозревают охранника Захарченко, в то же время МИД РФ обвиняет "киевский режим". Сообщалось, что из-за случившегося боевики закрыли въезд и выезд из Донецка. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти Захарченко. Подробнее об убийстве Захарченко читайте в нашем материале.

Из-за убийства Захарченко в Донецке объявлен трехдневный траур, в школе отменили занятия.