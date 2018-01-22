Cамолет из Шарм-эль-Шейха сумел совершить посадку в Харькове лишь с третьей попытки

Ситуация в салоне самолета была близка к панической

Рейс авиакомпании Azur Air, совершавший полет из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Харьков, столкнулся с проблемой при посадке в харьковском аэропорту в ночь на 22 января. Об этом сообщает АТН.

Экипаж сумел посадить самолет лишь с третьего раза. После первых двух попыток лайнер взмывал вверх перед самой взлетно-посадочной полосой.

Причем после первой неудачной посадки самолет кружил над Харьковом около получаса, а после второй практически сразу пошел на третью.

Мягкая посадка, осуществленная с третьего раза, была встречена пассажирами в салоне оглушительными овациями.

В момент посадки в районе харьковского аэропорта был сильный туман, несмотря на отрицательную температуру воздуха.